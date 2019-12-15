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Хоккеисты сборной РФ обыграли команду Финляндии

, 18:27 | Марина Неруцких Срочная новость 114

По итогам встречи российские спортсмены заняли второе место на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала.

Фото: РИА Новости / Алексей Даничев

Российские хоккеисты обыграли команду сборной Финляндии со счетом 2:0. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге на «Газпром-Арене». На матче присутствовали около 68 тысяч зрителей.

Обе шайбы — на 2-й и 58-й минутах — забросил нападающий сборной РФ Антон Слепышев. По итогам встречи россияне с пятью очками заняли второе место на домашнем этапе Евротура — Кубке Первого канала. Возглавляет турнирную таблицу сборная Швеции, ранее сегодня обыгравшая Чехию со счетом 3:1.

Следующий этап состоится в Швеции 6–9 февраля.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Алина Загитова выступит в Петербурге перед матчем СКА и ЦСКА на «Газпром Арене».

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