Алина Загитова выступит в Петербурге перед хоккейными фанатами

Фигуристка Алина Загитова, ранее объявившая о приостановке спортивной карьеры, выступит перед хоккейным матчем СКА и ЦСКА. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу СКА.

Загитова выступит на «Газпром Арене» в рамках предматчевого шоу 19 декабря.

Всего на данной спортивной площадке в ближайшее время пройдут два матча. 15 декабря сборная России встретится со сборной Финляндии в рамках Клуба Первого канала. Через четыре дня друг с другом сыграют СКА и ЦСКА.

Накануне 5-tv.ru сообщил, что Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. 17-летняя спортсменка заявила, что хочет вернуть желание выступать на крупных соревнованиях. Ее решение уже прокомментировали олимпийские чемпионы-фигуристы.

Незадолго до этого завершился Гран-при по фигурному катанию. В финале весь пьедестал заняли фигуристки из России. Загитовой среди них не оказалось — шестое место. Во время выступления в Турине она допустила множество ошибок.