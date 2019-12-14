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Алина Загитова выступит в Петербурге перед хоккейными фанатами

, 19:59 | Игорь Рязов 70

Приостановившая карьеру фигуристка исполнит номер перед матчем СКА и ЦСКА на «Газпром Арене».

Фото: www.globallookpress.com / Naoki Morita

Фигуристка Алина Загитова, ранее объявившая о приостановке спортивной карьеры, выступит перед хоккейным матчем СКА и ЦСКА. Об этом сообщает телеканал 78.ru со ссылкой на пресс-службу СКА.

Загитова выступит на «Газпром Арене» в рамках предматчевого шоу 19 декабря.

Всего на данной спортивной площадке в ближайшее время пройдут два матча. 15 декабря сборная России встретится со сборной Финляндии в рамках Клуба Первого канала. Через четыре дня друг с другом сыграют СКА и ЦСКА.

Накануне 5-tv.ru сообщил, что Алина Загитова объявила о приостановке карьеры. 17-летняя спортсменка заявила, что хочет вернуть желание выступать на крупных соревнованиях. Ее решение уже прокомментировали олимпийские чемпионы-фигуристы.

Незадолго до этого завершился Гран-при по фигурному катанию. В финале весь пьедестал заняли фигуристки из России. Загитовой среди них не оказалось — шестое место. Во время выступления в Турине она допустила множество ошибок.

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