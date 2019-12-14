Петербурженка хотела сделать из дочери ангела, выбросив ее в окно

Жительница Петербурга намеревалась «сделать ангела» из двухлетней дочери, выбросив ее из окна квартиры. Как стало известно 5-tv.ru, трагедия чуть было не произошла утром 14 декабря в квартире одного из домов по улице Караваевская в Рыбацком.

По словам очевидцев, женщина выкидывала из окна с пятого этажа на тротуар перед подъездом различные вещи. В этот момент она держала на руках маленького ребенка. На место происшествия были вызваны оперативные службы. Спасатели растянули под окнами данной квартиры страховочное оборудование. Свидетели слышали, что женщина высказывала намерения выбросить девочку из окна, чтобы «сделать ангелом».

Пока внизу работали спасатели, участковый при содействии сотрудников МЧС проник в квартиру и забрал перепуганную малышку из рук петербурженки. Отмечается, что трагедия чуть не разыгралась на глазах 12-летнего сына женщины, который в момент ее чрезвычайно эмоционального поведения также был в квартире.

В результате все участники инцидента — мать и ее двое детей были госпитализированы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Бурятии малыш больше суток пробыл в квартире с мертвыми родителями.