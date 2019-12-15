«Не театр, а чудо!» Мурманский кукольный театр обрел свой дом

Мурманский областной кукольный театр обрел собственный дом — впервые за свою 86-летнюю историю. Здание для него было реконструировано в рамках нацпроекта «Культуры» — первым в стране.

В результате театр получил два зрительных зала — большой, на 300 человек и малый — на 80 мест, новейшее оборудование, а также помещения для столярного, бутафорского, художественного и пошивочного цехов, музея и театрального кафе. Капремонт обошелся в 330 миллионов рублей.

Первый спектакль коллектива состоялся на обновленной сцене в воскресенье, маленькие зрители увидели «Дюймовочку». В сказочной постановке использованы элементы компьютерной графики и другие неожиданные сценические приемы.

Побывавший на новоселье губернатор Мурманской области Андрей Чибис выразил слова благодарности в адрес Министерства культуры и лично его главы Владимира Мединского.

«Это действительно для нас праздник. Не театр, а чудо, это правда. Очень красиво, очень современно, функционально. И, конечно, задача, чтобы этот театр стал центром жизни города, чтобы притягивал сюда детишек. Но театр многофункциональный, здесь могут проходить и взрослые события, потому что два зала работают автономно. Поэтому здорово! Супер! И самое главное — мы учимся делать в срок. Вот как договорились к 15 декабря — открытие и первый спектакль, все были мобилизованы, строители, работники театра, и 15 декабря объект сдан», — отметил Чибис.

Следующий на очереди — областной драмтеатр. Как сообщила замминистра культуры Ольга Ярилова, финансирование в рамках нацпроекта начнется в следующем году, сдача объекта намечена на лето 2020 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на развитие культурных объектов в Крыму Минкульт выделит больше 100 миллионов рублей.