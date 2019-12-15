Экстренная посадка самолета ожидается в «Шереметьево»

В московском «Шереметьево» готовятся к экстренной посадке самолета. По какой причине борт запросил аварийную посадку — не сообщается. По предварительной информации, экипаж сообщил о срабатывании датчика превышения массы.
Сегодня, 21:04 | Марина Неруцких Происшествия Срочная новость 114
По какой причине борт запросил об аварийной посадке — не сообщается.
В московском «Шереметьево» готовятся к экстренной посадке самолета. По какой причине борт запросил аварийную посадку — не сообщается. По предварительной информации, экипаж сообщил о срабатывании датчика превышения массы.
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