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Экстренная посадка самолета ожидается в «Шереметьево»

, 21:04 | Марина Неруцких Срочная новость 114

По какой причине борт запросил об аварийной посадке — не сообщается.

В московском «Шереметьево» готовятся к экстренной посадке самолета. По какой причине борт запросил аварийную посадку — не сообщается. По предварительной информации, экипаж сообщил о срабатывании датчика превышения массы.

 

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