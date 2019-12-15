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Видео спасения пассажира в экстренно приземлившемся в «Шереметьево» самолете

, 22:05 | Светлана Шевченко Видео 57

По предварительной информации, через некоторое время после вылета из столичного аэропорта в Гонконг, капитан воздушного судна принял решение вернуться из-за приступа у пассажира на борту.

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Фото, видео: 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказалась видеозапись спасения медиками пассажира на борту самолета Москва-Гонконг, из-за которого лайнер экстренно вернулся в Москву.

На кадрах видно, что мужчине перед приземлением надели кислородную маску. Позднее ему помощь оказали столичные врачи.

«Во время выполнения рейса SU212 по маршруту Шереметьево — Гонконг у одного из пассажиров ухудшилось самочувствие. Командир принял решение вернуться в аэропорт вылета. Посадка прошла в штатном режиме. К самолету была вызвана бригада скорой помощи, которой был передан пассажир. После дозаправки топливом рейс будет продолжен», — прокомментировали произошедшее в авиакомпании «Аэрофлот».

5-tv.ru

Как сообщалось ранее, была опровергнута информация о серьезном превышении посадочной массы во время приземления. Известно, что самолет перед посадкой выработал топливо, так как лайнер был максимально загружен из-за длительного беспересадочного полета.

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