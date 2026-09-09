США ввели ограничения на импорт ряда товаров из Канады

Белый дом исключил ряд канадских товаров из импорта в США, а часть продукции попала под дополнительные пошлины.

В перечень ограничений вошли большинство алкогольных напитков, некоторые молочные продукты и автомобили. Об этом сообщили в Белом доме.

Среди алкогольной продукции под ограничения попали канадский ржаной виски, бурбон, водка, джин, ром, бренди, текила, ликеры, биттеры и фасованный питьевой этиловый спирт. Также запрет коснулся фасованного солодового пива, яблочного сидра, плодовых вин, включая сливовое вино и саке, тихих и игристых виноградных вин в розничной упаковке, вермутов и марсалы.

Некоторые товары, которые были импортированы в США, но не поступили в продажу или были изъяты со складов до 29 сентября 2026 года, будут облагаться пошлиной в размере 50%.

Президент США Дональд Трамп заявил, что отсутствие доступа США к канадским государственным закупкам при сохранении доступа Канады к американским закупкам является торговой аферой.

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