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  4. Расселять аварийные дома по ипотеке предложили в Госдуме

Расселять аварийные дома по ипотеке предложили в Госдуме

, 7:56 Эфирная новость 55

Таким образом парламентарии предполагают, что можно будет помочь тем, кто готов переехать из ветхого жилья за свой счет и не дожидаясь очереди.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Kalaene, 5-tv.ru

Ветхие и аварийные дома могут расселять по ипотеке. Поправку к законопроекту «О внесении изменений в Жилищный кодекс» внесли в Госдуме, сообщает iz.ru.

Предполагается, что жители аварийных домов смогут приобрести квартиры в новых домах при финансовой поддержке государства. Первый взнос оплатит Фонд содействия реформированию ЖКХ, а ставка по кредиту не будет превышать трех процентов.

По замыслу авторов инициативы, это станет еще одним способом помочь тем, кто готов переехать из аварийных домов за свой счет, не дожидаясь, пока дойдет очередь на жилье от государства. Таких семей, по данным минстроя, в стране десятки тысяч.

Поддержать поправку готовы в «Справедливой России» и ЛДПР. Положительно оценивают проект и в Минстрое. В КПРФ хотят сначала детально изучить предложение, сомневаясь, что у граждан есть деньги на ипотеку.

А пока, как рассказывал ранее 5-tv.ru, например, в Кургане жильцы аварийного дома пригласили мэра пожить с ними. Аварийный дом исключили из программы расселения ветхого жилья после того, как в бюджете не нашлось денег на новые квартиры.

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