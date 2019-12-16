  1. Пятый канал
  4. Переселение дома престарелых из аварийного здания обернулось скандалом

Переселение дома престарелых из аварийного здания обернулось скандалом

, 8:23 Эфирная новость 32

Постояльцам предлагают уехать из регионального центра. По словам чиновников, в сельских районах условия лучше: здания отремонтированы, социальные услуги останутся на прежнем уровне.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: 5-tv.ru

В Новгородской области переселение из аварийного дома престарелых обернулось скандалом. Постояльцам предлагают уехать из регионального центра. По словам чиновников, в сельских районах условия лучше: здания отремонтированы, социальные услуги останутся на прежнем уровне.

У Ивана Бредусова множество тяжелейших диагнозов: два инфаркта, хроническая болезнь легких, ампутация ног. Чтобы ухаживать за мужем, Валентина Егоровна переехала в дом престарелых. Пять лет все было хорошо: добрые врачи, внимательный уход санитаров и вот теперь им и еще 111-ти старикам объявили — собирайте вещи. Вы уезжаете.

Но пенсионеры все равно отказываются ехать. Дмитрий Раткин выяснил, почему?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 746 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.55
-0.68 69.86
-0.57
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

8:58
Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей
8:50
Опубликован рейтинг самых могущественных стран мира
8:42
Здание мурманского кукольного театра открылось после масштабной реконструкции
8:36
«Ищу сексуального интеллектуала»: Лада Дэнс рассказала, за кого готова выйти замуж
8:30
Слуцкая прокомментировала решение Загитовой о приостановке спортивной карьеры
8:23
Переселение дома престарелых из аварийного здания обернулось скандалом

Сейчас читают

Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 16 по 22 декабря
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]