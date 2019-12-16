Переселение дома престарелых из аварийного здания обернулось скандалом

В Новгородской области переселение из аварийного дома престарелых обернулось скандалом. Постояльцам предлагают уехать из регионального центра. По словам чиновников, в сельских районах условия лучше: здания отремонтированы, социальные услуги останутся на прежнем уровне.

У Ивана Бредусова множество тяжелейших диагнозов: два инфаркта, хроническая болезнь легких, ампутация ног. Чтобы ухаживать за мужем, Валентина Егоровна переехала в дом престарелых. Пять лет все было хорошо: добрые врачи, внимательный уход санитаров и вот теперь им и еще 111-ти старикам объявили — собирайте вещи. Вы уезжаете.

Но пенсионеры все равно отказываются ехать. Дмитрий Раткин выяснил, почему?

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке.