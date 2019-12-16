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Лера Кудрявцева встала на защиту хоккеиста, обвиненного в похищении своих детей

, 8:58 | Мия Субботина Фото 13

Телеведущая считает, что жены спортсменов, вкусив богатой жизни, зачастую начинают слишком многого хотеть.

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Фото, видео: Instagram @leratv

Телеведущая Лера Кудрявцева решила встать на защиту 28-летнего хоккеиста Никиты Зайцева, которого жена Маргарита Готовцева обвиняет в похищении детей. Она выложила компрометирующую переписку, в которой обвинила Готовцеву в измене мужу. Гневный пост Кудрявцева разместила в своем Instagram-аккаунте.

«Этот пост в защиту Никиты Зайцева!!! Я знаю его лично, знаю его семью и знаю этого парня как скромного трудягу, профи и хорошего парня. Он играет в НХЛ, своим здоровьем и трудом зарабатывает деньги», — написала она.

Instagram @leratv

Телеведущая обрушилась с критикой на избранниц спортсменов, которые ведут себя неподобающе. Также она заявила, что ей надоели бесконечные нападки на них со стороны таких жен.

«Бабоньки вы не офигели? Вы мечтаете выйти замуж, нарожать детей, жить в богатстве и после этого ведете себя как мрази, а потом прикрываетесь этим громким „я ж мать“, бегаете по шоу, просите медийных личностей вас поддержать», — говорит звезда.

Артистка также своим постом намекнула, что экс-супруга нападающего, которая сейчас обвиняет его в похищении маленьких дочерей, сама далека от идеала.

«Приводите в дом, где спят ваши дети, мужиков, употребляете наркотики, а потом хотите, чтоб вас поддержали бедных и несчастных?» — возмущается Кудрявцева.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что адвокат экс-супруги хоккеиста Зайцева подтвердила пропажу детей.

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