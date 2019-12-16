Заявление об отставке от сенатора от Иркутской области Мархаева не поступало

В пресс-службе Совета Федерации прокомментировали информацию СМИ о том, что сенатор от Иркутской области Вячеслав Мархаев подал заявление об отставке. Ранее на портале «Новая Бурятия» появилось сообщение о том, что чиновник покинул свой пост.

Как стало известно 5-tv.ru, в комитет по регламенту заявления о сложении полномочий от Мархаева не поступало, то есть обязательная процедура не была проведена. Никаких официальных подтверждений сведений о том, что сенатор оставил свою должность, также на данный момент нет.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент РФ Владимир Путин принял отставку Сергея Левченко с поста губернатора Иркутской области. Вместо него временно исполняющим обязанности главы региона назначен Игорь Кобзев, занимавший пост заместителя главы МЧС РФ.