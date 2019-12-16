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  4. Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в страшном ДТП в Мордовии

Четыре человека погибли, еще пятеро пострадали в страшном ДТП в Мордовии

, 11:01 | Карина Бернтгольц 49

Авария произошла на 150-м километре автодороги Р-180 вблизи села Жуково.

Фото: ТАСС / Егор Алеев

Четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в ДТП в Торбеевском районе Мордовии. Авария произошла на 150-м километре трассы Р-180 в шести километрах от села Жуково.

Как стало известно 5-tv.ru, на автодороге столкнулись четыре легковых автомобиля. В результате происшествия травмы получили пять человек, сейчас они госпитализированы. Еще четверо, по предварительным данным, скончались.

Подробная информация об инциденте устанавливается. К ликвидации последствий ДТП было привлечено 12 человек и пять единиц техники, пишут РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли в ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе. Авария произошла вечером на 36 километре трассы «Иртыш». На автодороге столкнулись два легковых автомобиля.

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