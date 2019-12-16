«Ребенок должен быть плодом любви» Самбурская ответила, почему не рожает

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская устала слушать вопросы о появлении наследников. Подписчики в Instagram решили в очередной раз узнать у звезды сериала «Универ», когда от нее ждать детей. 32-летняя актриса поспешила объяснить свою позицию крайне четко, хотя ранее старалась избегать ответов на эти вопросы. Она заявила, что к рождению малыша нужно подходить серьезно и ответственно. Самбурская считает, что, в первую очередь, между родителями должна быть любовь.

«Ребенок должен быть плодом любви, а не подкидышем безысходности. И рожден он должен быть не от донора спермы, а в отношениях», — написала она.

Звезда негодует, что в обществе принято, что женщина после определенного возраста всенепременно должна родить малыша.

«Нельзя быть настолько тупыми, чтобы давить на женщину всем социумом, заставляя принимать изначально эгоистичные решения, плодить безотцовщину и с самого начала обрекать ребенка на жизнь с поломанной психикой. Благороднее взять ребенка из детского дома», — резюмировала она.

Instagram @samburskaya

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Настасья Самбурская отреагировала на вопрос о пластике носа архивным фото.