В Москве состоялся марафон суперхитов «Легенды Ретро FM»

Некоторые вместо корпоративов предпочитают отправиться на концерт. Тем более, что предновогодние гастроли обычно преподносят сюрпризы. В Москве на фестивале «Ретро FM» удалось воссоздать атмосферу 70-х — 80-х годов.

А теперь уже и музыка 90-х тоже вызывает ностальгию. На юбилейном, 15-м шоу артисты исполнили хиты, которые в разное время звучали на всех дискотеках, и о каждой песне у зрителей приятные воспоминания. Корреспондент МИЦ «Известия» Руслан Смыков тоже проникся невероятной атмосферой. Подробности в репортаже.

Самые юные легенды Ретро, вечно молодые «Иванушки International» открывают этот фестиваль, зрители просто счастливы.

На «Легендах Ретро FM» они впервые. Повзрослели, как фестиваль, но не стали старше, как влюбленные в них уже почти 25 лет поклонницы.

«Когда 15 лет назад включили Иванушек на „Ретро FM“, а я сидел, ехал в машине и слушал радио „Ретро FM“, я чуть в аварию не попал», — рассказал солист группы «Иванушки International» Андрей Григорьев-Апполонов.

Удивительно, но и для Михаила Шуфутинского это был дебют на супер-шоу «Легенды Ретро FM». Маэстро решил доказать: даже в декабре может перевернуть календарь и возвратить легендарное «Третье сентября».

«Если бы она звучала только третьего сентября, тогда не понятно, к чему эта песня нужна и зачем», — отметил эстрадный певец, заслуженный артист России Михаил Шуфутинский.

15 лет подряд фестиваль собирает самых звонких звезд 70-80-х и 90-х.

«Мы друзьями останемся. Навсегда!» — сказала солистка группы «Dschinghis Khan» Эдина Поп.

Но главное возвращает в молодость тысячи человек. Только тут чувствуют себя все теми же подростками, правда уже с собственными детьми. В первых рядах, у самой сцены не только опытные поклонники, но те, кто им в дети годится.

«Сколько вам лет?»

«Двадцать три. Двадцать. Тридцать три… Пришли ради Софии Михайловны Ротару. Поддержать. Мы — фан-группа», — заявляют поклонники.

И фестиваль в свой юбилейный год осчастливил поклонников, подарив одно из самых первых после перерыва официальных выступлений Софии Ротару в России.

Правда, народная артистка СССР единственная из звезд не вышла к журналистам, а сразу после выступления в сопровождении охраны проследовала в машину. Но короткой эмоцией все же поделилась.

«Бесподобно! Я счастлива, как никогда!» — рассказала София Ротару.

Кажется, этот праздник вечной молодости не остановить. С каждым годом он только популярнее. И на сцене — все новые лица.

«Мы просто хотим, чтобы выступления на „Легендах Ретро FM“ для каждого из наших артистов были бы лучшими выступлениями в их карьере! Они находятся здесь на сцене, которая соответствует самым строгим мировым стандартам шоу-бизнеса. Мы постоянно тестируем все новые и новые изобретения, различные спецэффекты», — заявил генеральный продюсер «Ретро FM» Владимир Иваненко.

Здесь действительно живые легенды и стопроцентные хиты, от которых кружится голова у всех: и двадцати — и пятидесятилетних. Здесь им всем максимум — по 15 с хвостиком.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, как Игорь Корнелюк оценил выступление Софии Ротару на концерте «Легенды Ретро FM».