«Блестяще выступила»: Игорь Корнелюк рассказал о триумфе Ротару

София Ротару прекрасно выступила на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. Об этом 5-tv.ru рассказал российский певец, композитор и телеведущий Игорь Корнелюк.

«Я вчера там был вместе с ней (Ротару — Прим. ред). Я ее видел и ужасно обрадовался, потому что я к ней очень по-человечески, нежно отношусь и люблю», — сказал Корнелюк.

Певец похвалил выступление Ротару и ее внешний вид, отметив, что исполнительница не меняется с годами.

«Она большая молодец, не меняется с годами и выглядит молодо. Красива и стройна и все что угодно. И, действительно, она вчера блестяще выступила, я тому был свидетелем. Я был очень рад за нее», — добавил он.

Корнелюк не согласился с тем, что София Ротару куда-то исчезала с российской сцены. Он считает, что она будет выступать в стране всегда.

«Это та категория артистов, которые… Я не помню той эпохи, когда ее не было, и мне кажется, что она была всегда и будет всегда», — подытожил певец.

Как сообщал 5-tv.ru София Ротару ранее выступила на концерте «Легенды РЕТРО FM» в Москве. Перед этим ее видели на сцене «ВТБ Арены» в рамках «Песни года». Приезд певицы был ознаменован скандалом из-за ее якобы антироссийских высказываний.