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Пьяный петербуржец обстрелял из ружья жену и дочь

, 11:49 | Мия Субботина 29

Причиной стрельбы стала ссора супругов. В результате конфликта никто не пострадал. Мужчина задержан.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Валерий Матыцин

Полицейские задержали жителя Петербурга, который стрелял с балкона своей квартиры из охотничьего ружья по жене и дочери, находившимся во дворе дома. В управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области сообщили, что попасть в них злоумышленнику не удалось, пишет ТАСС.

Известно, что стрелять из охотничьего ружья мужчина решил после ссоры со своей супругой. Выстрелы были произведены именно в сторону жены с дочерью, которые в тот момент находились во дворе на улице.

«В результате стрельбы пострадавших нет», — говорится в сообщении ведомства.

В воскресенье в полицию позвонила дочь задержанного и сообщила о том, что ее отец с балкона стреляет по людям. Прибывший наряд полиции установил, что мужчина открыл огонь, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

В отношении мужчины составлен административный протокол по статье «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что школьник погиб в Москве в результате выстрела из боевого пистолета.

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