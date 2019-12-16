Александр Ширвиндт отругал внука за то, что он приготовил ему макароны с рыбой

Телеведущий Михаил Ширвиндт в эфире программы на федеральном канале рассказал о вкусовых предпочтениях своего отца — звезды советского кинематографа. Оказывается, Александр ненавидит изысканные блюда и продукты, изготовленные за рубежом. Куда охотнее актер ест докторскую колбасу, шпроты и вареный лук, а из импортного предпочитает только латвийские шпроты и немецкие сосиски, которые идентичны советским, пишет Teleprogramma.pro.

Не зная такой особенности Ширвиндта, можно попасть в неловкую ситуацию. Например, его внук Андрей однажды себя неловко почувствовал, предложив знаменитому деду пасту с тунцом.

«Однажды сын Андрей приготовил на даче пасту с тунцом. То количество брани, которое прозвучало в процессе дегустации отцом, я не слышал никогда. „Накормил меня макаронами с рыбой!“ — кричал отец», — вспомнил Михаил Ширвиндт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Александру Ширвиндту сделали операцию на сердце.