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Видео: Неравнодушный житель Петербурга спас кота, упавшего в канал Грибоедова

, 12:44 | Алиса Старжевская Видео 57

По словам мужчины, который оказал животному помощь и записал операцию по спасению на видео, представители специализированных служб вытащить зверя не смогли.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © S. Klewitz-Seemann, YouTube @Петр Великий

В Петербурге спасли кота из канала Грибоедова, пишет KP.RU. Видео освобождения зверя на своем YouTube-канале опубликовал местный житель, который вытащил животное из водоема.

В конце прошлой недели, 14 декабря неравнодушные горожане обнаружили бродячего кота, который восседал на мешках, подпирающих обвалившуюся набережную канала. Как кот умудрился упасть — не ясно, но выбраться самостоятельно четвероногий был не в состоянии. Мокрое животное одиноко свернулось клубком, дрожало от холода и слезно мяукало.

«Во время попытки спасения животное уходит под набережную в зазор между плитами и свободно там перемещается. Там длинные кривые ходы как вдоль набережной, так и вглубь», — рассказали в соцсети петербуржцы.

На помощь пришел смелый мужчина, который взял на себя организацию спасательной операции. По его словам, специалисты службы спасения животных не смогли вызволить кота, так как тот был слишком напуган и скрывался в отверстии между плитами.

На записи можно увидеть, как неравнодушный петербуржец самостоятельно спускается на тросах через ограждение канала. Спустя короткое время, мужчине успешно удалось вытащить несчастного зверя. Вместе со своей спутницей он накормил кота молоком и кормом.

Ранее 5-tv.ru писал, что в сети обсуждают видео с «говорящим» котом Гамбино.

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