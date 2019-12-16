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Неизвестный выстрелил иностранцу в глаз у ночного клуба в Петербурге

, 13:42 | Игорь Рязов Эксклюзивное видео 81

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Их разыскивает полиция.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Lilly, 5-tv.ru

Стрельба произошла поздним вечером 14 декабря у ночного клуба «Пионер» в Санкт-Петербурге. 5-tv.ru публикует видео с места происшествия.

Запись была сделана двумя камерами уличного наблюдения с разных ракурсов. На кадрах видно людей, которые стоят у клуба. Сначала от одной из групп отходит мужчина, но потом возвращается и делает два выстрела. Характер снарядов напоминает пиротехнику. Почти одновременно другой мужчина в упор стреляет в голову находящемуся напротив него человеку.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате происшествия пострадал 26-летний гражданин Таджикистана. Его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести с ранением правого глаза.

Полицейские изъяли аэрозольное устройство самообороны модели «Пионер», напоминающее пистолет. Оно не относится к огнестрельному оружию. Злоумышленники скрылись с места происшествия. Ориентировки на них составлены и направлены в территориальные подразделения полиции.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что пьяный петербуржец обстрелял из ружья жену и дочь. Причиной стала ссора супругов.

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