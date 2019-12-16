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«Это была неправда»: Цымбалюк-Романовская высказалась о расставании с Шаляпиным

, 15:34 | Мия Субботина Фото 701

Пианистка пообщалась со своими поклонниками в социальной сети.

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Фото, видео: Instagram @vitalinaromanovskaya

Виталина Цымбалюк-Романовская ответила на комментарии поклонников, высказавшихся о ее расставании с певцом Прохором Шаляпиным, в своем Instagram-аккаунте. Своим ответом пианистка весьма озадачила фанатов.

Она долго не комментировала сенсационную новость, а ее многочисленные поклонники все не могли успокоиться.

«Изначально было ясно, что с Прошенькой вы просто „друзья по несчастью“, не более. Я вообще мало представляю его с серьезными намерениями в жизни… Так… Прошенька… И ффсе»;

«Ой, только узнала, что Прошенька больше не с вами… Так расстроилась, так запереживала…как он мог от такой красавицы уйти?????!» — писали юзеры.

Одна из подписчиц отметила, что музыканты были красивой парой и ей очень жаль, что они расстались.

«А мне искренне жаль, что вы расстались. Если это правда… такая шикарная пара», — отметила подписчица.

«…но это была неправда. А фотки красивые, мне тоже нравятся», — ответила ей пианистка.

Instagram @vitalinaromanovskaya

Судя по дальнейшим высказываниям, подписчики Виталины в Instagram удивились ее странному ответу. Что она назвала неправдой — роман с Прохором Шаляпиным или расставание с ним, непонятно.

Недавно стало известно о том, что Прохор Шаляпин и Виталина Цымбалюк-Романовская расстались. Певец понял, что не может оправдать ее надежд. Он не захотел «портить ей жизнь».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Прохор Шаляпин расстался с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

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