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«Не хочу больше портить ей жизнь»: Шаляпин расстался с Цымбалюк-Романовской

, 3:48 | Валентин Черников 44

Певец заявил, что причиной разрыва с бывшей женой Джигарханяна стало взаимное непонимание и его нерешительность.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov, Instagram @shalyapin_official

О разрыве с Виталиной Цымбалюк-Романовской Прохор Шаляпин рассказал в интервью KP.RU. Певец с горечью признался, что «неординарные» отношения с бывшей супругой Армена Джигарханяна подошли к концу.

По его словам, в произошедшем виноваты они оба. К этому подтолкнула их привычка к публичности — слишком многое пара выставляла напоказ. В то время как настоящее счастье любит тишину, уверен Шаляпин. Основными же причинами для расставания послужили взаимное непонимание и накопленные обиды, в том числе в вопросах детей.

«Все чаще мы смотрим в разные стороны. Все чаще не понимаем друг друга. Я чувствую, что не в силах оправдать надежды Виталины. И хочу семью, и боюсь семьи. Слишком уж печальный семейный опыт стоит за моими плечами», — говорит звезда.

Свою нерешительность артист объясняет тем, что устал от неудачных попыток и боится разочарований. К тому же сказался негативный опыт родителей, сильно повлиявший на него в детстве.

«Не хочу больше портить ей жизнь, не хочу дарить бесплодные надежды, отнимать у нее попусту драгоценное время и искренне желаю ей встретить такого человека, который сможет сделать ее по-настоящему счастливым», — заключил Прохор.

Ранее 5-tv.ru писал, что Прохор Шаляпин и Лариса Копенкина намекнули на возобновление отношений.

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