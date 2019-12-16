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Башар Асад заявил о тысячах американских наемников в Сирии

, 19:32 Эфирная новость 8

Об этом президент арабской республики рассказал в интервью китайскому телеканалу «Феникс».

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Фото, видео: Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС, 5-tv.ru

В Сирии находятся не сотни, как заявляют США, а тысячи американских военных. Об этом президент арабской республики Башар Асад объявил в интервью китайскому телеканалу «Феникс». Он уверен, что в Вашингтоне намеренно занижают эту цифру, чтобы «не злить пацифистов».

Башар Асад также сообщил, что американцы, которые якобы контролируют нефтяные месторождения на северо-востоке Сирии, чтобы те не попали в руки террористов, на самом деле сами незаконно наживаются на них — продают краденую нефть Турции.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Башар Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе.

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