Башар Асад обсудил с российской делегацией ситуацию в Идлибе

Президент Сирии Башар Асад обсудил с российскими представителями ситуацию на северо-востоке республики и в провинции Идлиб. Российскую делегацию возглавлял спецпредставитель президента РФ по этой арабской республике Александр Лаврентьев.

Как сообщается на сайте МИД РФ, Москва и Дамаск подчеркнули недопустимость превращения региона в убежище для террористов.

Кроме того, стороны подчеркнули, что сирийские власти должны вернуть контроль над территорией всей страны одновременно с возобновлением деятельности государственных институтов.

Асад и Лаврентьев обсудили также подготовку к очередному раунду переговоров в «астанинском формате». Подобная встреча в Нур-Султане, запланированная на первую половину декабря, станет 14-й по счету. Предыдущая прошла в начале августа.

Этот формат был создан в январе 2017 года странами-гарантами Россией, Турцией и Ираном — для урегулирования конфликта в Сирии, который начался в 2011 году. Первая встреча лидеров государств прошла в столице Казахстана Астане, которая была переименована в Нур-Султан.

Ранее 5-tv.ru передавал, что российские военные расширяют зону воздушного патрулирования в Сирии.