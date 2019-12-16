Момент ДТП в Петербурге с участием 16-летнего хоккеиста СКА попал на видео

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, на которых запечатлен момент аварии, произошедшей в Василеостровском районе Санкт-Петербурга. На пересечении проспекта КИМа и улицы Одоевского 16-летний водитель Mercedes С180, летевший на красный свет, столкнулся с Audi Q7. В результате обе машины получили серьезные повреждения.

По предварительным данным 5-tv.ru, несовершеннолетний участник ДТП — хоккеист молодежной петербургской команды СКА.

В результате происшествия водитель Audi Q7 был госпитализирован в Покровскую в больницу с сотрясением мозга. Травмирован также оказался пешеход. Сам спортсмен ранений не получил.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что четыре человека погибли и еще пятеро пострадали в ДТП в Торбеевском районе Мордовии.