«Я начал делать это первым!» Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин

Голливудский продюсер Харви Вайнштейн потребовал помнить о вкладе, который он внес в карьеру женщин, обвинивших его в домогательствах. Об этом сообщает Page Six.

Кинематографист считает, что о нем слишком рано забыли, а его работу в мире кино обесценили.

«Я создал больше фильмов, срежиссированных женщинами и с участием женщин, чем любой другой человек. И я говорю о том, что было 30 лет назад. Я не говорю о настоящем времени, когда это стало модно. Я начал делать это первым!» — подчеркнул Вайнштейн.

Продюсер отметил актрису Гвинет Пэлтроу, которая также заявила о домогательствах с его стороны. По словам Вайнштейна, она была самой высокооплачиваемой актрисой и должна быть благодарна ему за тот успех, который на нее свалился. Ведь именно его компания Miramax выделила актрисе десять миллионов долларов за съемки в фильме «Вид сверху лучше».

Вайнштейн отметил, что его компания занималась благотворительностью, а также снимала картины с остросоциальной тематикой. Он напомнил, что построил целую империю, и подчеркнул, что всего добился сам.

В октябре 2017 года актриса Эшли Джадд рассказала о сексуальных домогательствах со стороны Харви Вайнштейна. После об этом же заявили более 80 женщин.

12 декабря 2019 года стало известно, что Вайнштейн и правление его обанкротившейся кинокомпании урегулировали вне суда конфликты более чем с 30 предполагаемыми жертвами. Всего обвинителям выплатят 25 миллионов долларов. Предполагаемые жертвы продюсера согласились взять у него деньги и отказаться от обвинений в домогательствах или изнасилованиях в его адрес.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что именитого фигуриста подозревают в домогательствах к ребенку.