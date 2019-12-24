Что можно и что нельзя делать на Рождество

Традиционно православные христиане празднуют Рождество Христово 7 января. Издавна этому дню приписывали волшебные свойства. Мол, именно в Рождество граница между миром материальным и духовным тоньше обычного. Наши предки в этот период загадывали заветные желания и притягивали удачу на весь год.

5-tv.ru узнал, как праздновать Рождество правильно, чтобы загаданное обязательно исполнилось, а в дом пришли любовь и согласие.

Почему католики и православные празднуют Рождество в разные дни

Точная дата рождения Иисуса Христа остается неустановленной. А вот различие между датой празднования католического и православного Рождества уходит корнями в эпоху задолго до рождения Мессии.

В 45 году до нашей эры по указу Юлия Цезаря на смену римскому календарю приходит Юлианский. Свое начало он берет 1января. Каждый четвертый год в нем — високосный, то есть длиннее обычного (есть 29 февраля. — Прим. ред.). Таким образом юлианский календарь равен 365.25 дням, то есть на 11 минут дольше солнечного года.

Вместе с тем в древних текстах упоминается, что Спаситель родился 25 декабря. Начиная с IV века нашей эры по XVI этот день считался Рождеством как у католиков, так и у христиан. Однако в XVI веке Папа Григорий XIII ввел новую систему исчисления, чтобы сократить разрыв между календарным и астрономическим годом. Так, Рождество Христово для православных перенеслось на нынешнее 7 января.

Рождество: история праздника

Что касается Иисуса Христа, то его история началась с того, что нелюбимый своим народом царь Ирод приказал провести перепись населения. Крестьяне без промедления устремились в ближайшие к их жилищам административные центры. В случае Девы Марии и ее опекуна Иосифа Обручника таким местом был город Вифлеем, где когда-то жил последний.

Оказавшись на месте, странники не смогли найти места для ночлега. Гостевые дома и жилища обычных крестьян оказались переполнены теми, кто пришел исполнить приказ своего властителя. Этим двоим удалось отыскать темную пещеру, где позже у Марии родился Иисус Христос. У матери не было даже люльки для новорожденного. Вместо кроватки ей пришлось воспользоваться тарой, куда обычно высыпают корм для домашнего скота.

Лисицын Виктор/Фотохроника ТАСС

Никто не знал о рождении Мессии, ведь случилось это под покровом ночи и вдали от любопытных глаз. Первыми, кто пришел навестить младенца, были обычные пастухи. Легенда гласит, что тех к Младенцу привел звук ангельского пения, поэтому они сразу признали в нем Спасителя и Царя Царей.

В то же время ночное небо озарилось появлением ярчайшей звезды. Позже ее окрестят Вифлеемской звездой. Ее увидели волхвы и приняли за предзнаменование о рождении Царя Иудейского. Происхождение этих героев имеет разные трактовки. Однако само слово «волхв» переводится с греческого языка на русский как маг. Чаще всего их представляют как жрецов культа языческого бога Велеса. Рождение Иисуса волхвы приняли как знамение о существовании единого бога, появление которого предсказали священные тексты.

Новость о младенце, в котором народ признал своего царя, быстро достигла ушей мнительного и подозрительного Ирода. Тот подозвал к себе придворных волхвов и начал расспрашивать, о каком таком царе говорит народ. И, главное, где он находится. Те ответили ему, что сами не знают, куда им идти, чтобы поклониться новорожденному. Тогда государь обратился к древним письменам, что предсказывали рождение Мессии.

Ирод созвал придворных книжников, хорошо знавших Ветхий Завет. Те сказали, что рождение Спасителя было предсказано пророком Михеем, а местом его появления на свет будет Вифлеем. Боявшийся потерять свою власть царь издал указ умертвить всех вифлеемских младенцев до двух лет. Он рассудил, что только так он сможет обезопасить себя от свержения и дальнейшей погибели.

Путь к Мессии волхвы отыскали по Вифлеемской звезде. Та привела их к новорожденному, которому они вручили подарки. Эти подношения в итоге войдут в историю как дары волхвов: золото, ладан и смирна. Все три вещи имели определенный подтекст. Золото символизировало царское достоинство новорожденного. Ладан, использующийся в религиозных обрядах, говорил о божественном происхождении ребенка. Масло в свою очередь олицетворяло будущее погребение.

Позже к Иосифу Обручнику является ангел и рассказывает ему о приказе Ирода. Мужчина отводит Богородицу и Младенца в Египет, где они жили вплоть до смерти жестокого властителя, а потом вернулись в Назарет.

«Избиение младенцев». Маттео ди Джованни, 1488-й. The Yorck Project

Теологи отмечают символизм того факта, что мир вовсе не заметил приход Спасителя на землю. По мнению специалистов, эта деталь олицетворяет мироощущение православного христианина, во главе которого всегда стояло смирение.

Рождество считается вторым по значимости празднеством после Пасхи. Многие думают, что суть Рождества Христова состоит в дарении подарков. На самом деле, его история богата традициями, обычаями и приметами.

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Что можно делать на Рождество

Рождество Христово имеет уходящие в глубь веков традиции. Всякий, кто хочет привлечь удачу и счастье, обязан придерживаться определенных правил.

Совершать покупки.

Рождественская традиция говорит, что, совершая покупки в Рождество Христово, вы притягиваете финансовый достаток в будущем.

Посетить храм.

Нигде больше вы не найдете столь плотной концентрации рождественского духа, как в православных церквях. Посещение храма в святой праздник подпитает вас положительной энергетикой.

Шить, вязать, вышивать (всякого рода кропотливый труд).

Важно, чтобы то было не пустое развлечение, но продиктованное необходимостью действие. Еще лучше, если все сшитые или связанные в Рождество вещи вы подарите своим близким.

Есть мясо, яйца, рыбу и все то, что запрещено потреблять в пищу во время Поста.

Важно понимать, что из Поста следует выходить плавно. Ни в коем случае не потребляйте излишнее количество пищи. Переедание не только противит основам христианских догматов, но и вредит здоровью.

Что нельзя делать на Рождество

Рождество Христово — преисполненный благодарности и смирения день. В этот святой праздник издревле принято прощать обидчиков и приносить извинения самому. И горе тому, чья душа даже в Рождество будет темна, а голова полна дурных мыслей. Так чего нельзя делать в Рождество?

Сквернословить.

Древние верили, что ввязывание в споры и сквернословие в святой праздник понижает шансы предков на спасение души.

Давать взаймы.

Согласно рождественскому поверью, занявший на Рождество денег проведет весь год в долгах.

Гадать на будущее.

Многие путают Рождество и Святки. Издревле все гадания на суженого проходили исключительно в святочный период: с 8 по 18 января. А вот в Рождество заглядывать в будущее (и вообще проводить какие-либо оккультные ритуалы) категорически запрещается.

Сюда же относится потребление горячительных напитков, плотские утехи и праздность в действиях. Всякое ваше занятие в Рождество должно иметь пользу не только для вас, но и для окружающих!

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Рождественские традиции: привлекаем удачу, любовь и деньги

Рождественские традиции уходят в глубь веков. И хоть его всегда отмечали в кругу семьи, было принято приглашать к себе тех, кто не может отметить святой день как подобает. Более того: согласно рождественскому обычаю, негоже прогонять с порога бездомного. Люди верили, что в обличье уличного оборванца их может посетить Бог. Странника пускали в дом и приглашали к трапезе. Современные социальные нормы, конечно, разнятся с теми, что были в ходу двести или триста лет тому назад. И все же суть торжества и самые главные его обычаи актуальны и по сей день.

По православному обычаю, неделя перед Рождеством — самая строгая. Согласно рождественской традиции, приступать к праздничной трапезе можно только после появления на небе первой звезды. Она символизирует Вифлеемскую звезду, что оповестила волхвов о рождении Мессии.

Вся семья садится за накрытый стол. Скатерть в такой день должны быть либо новая, либо чистая. На стол ставят 12 блюд — по количеству апостолов. Главным рождественским кушаньем в древности была кутья: каша из цельных зерен пшеницы и других круп, сдобренная медом. Чем богаче и разнообразнее будет стол, тем больше удачи и благ придет в жизнь членов семьи. Ни в коем случае нельзя ставить на стол пустые тарелки — это не к добру! Пустая тара притянет к вашему дому бедность и постоянную нужду.

Кстати, согласно обычаю, в Рождество принято делиться едой с домашними животными. Наши предки верили, что такой поступок находит отражение в том, что Иисус появился на свет в пещере, куда пастухи на ночь загоняли скот. Считалось, что угостить рождественским кушаньем питомца значит привлечь в дом достаток на будущее.

Рождественский ужин традиционно проходил при свете камина или свечей. Теологи отмечают, что праздник необходимо проводить при хорошем освещении. Чем больше света будет в доме на Рождество, тем больше удачи и благ придет в жизнь его обитателей. Свет притянет в дом тепло, любовь и достаток.

Кстати, во времена, когда еще не существовало электричества и люди пользовались свечами, на Рождество обязательно зажигали свечу в память по усопшему. Обычай гласил, что так отошедшие в мир иной родственники смогут замолвить словечко о живых перед высшими силами.

По рождественской традиции после ужина верующие отправляются на колядки. Девушки и молодые люди поют песни во славу Христа. В стародавние времена, по рождественской традиции, в колядках участвовали целыми деревнями. Сегодня песни и пляски часто заменяют на поход в храм и тихую молитву.

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Рождественские приметы

Жизнь наших предков проходила в деревнях и селах, что располагались на лоне природы. Тамошние жители ощущали взаимосвязь природы и человека тоньше, чем способны на то горожане. Из этих наблюдений и родились рождественские приметы.

Чем больше снега будет 7 января, тем лучше пройдет весь год.

Теплое Рождество, как ни странно, предвещает холодную весну.

Мороз и холод 7 января предсказывают хорошее жаркое лето.

Ясное небо и отчетливо виднеющаяся Луна на нем — к сильным морозам.

Кроме погоды за окном, от которой зависел урожай и удои, народ обращал особое внимание на сны, что видел в рождественский период. Считалось, будто сны в такую ночь несут особо важную информацию.

Увидеть во сне на Рождество ярко горящую свечу, значит провести год в добром здравии и благоприятном расположении духа.

Сон о том, как вы входите в открытую дверь, рассыпаете мелочь или надеваете тесные туфли, предсказывает опасности в будущем.

Сновидение, в котором вы выпиваете, символизирует приход недуга, а вот оказаться больным во сне предвещает ссору с родственниками.

Увидеть во сне на Рождество украшенную елку — к радости, без игрушек — к проблемам.

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Рожденным в Рождество

В отличие от Пасхи, Рождество не имеет плавающей даты и ежегодно отмечается 7 января. Однако в этот день, как и в любой другой, рождаются малыши. В их числе уже нет Царя Царей и Спасителя. И все же личности среди них встречаются самые разные. Ученые, художники, актеры, спортсмены и многие другие. Примечательно, что в их судьбе проглядывается тенденция к удачному стечению обстоятельств.

Так, известная актриса советского и российского кино Наталья Гвоздикова могла не получить роль всей жизни, если бы не удачное стечение обстоятельств. Наталья и ее тогда еще молодой человек Евгений Жариков хотели вместе сыграть в фильме Григория Кохана «Рожденная революцией». Наталья пропустила пробы из-за болезни, а вот Жариков их успешно прошел. Встал вопрос об актрисе на роль возлюбленной его героя.

Очень скоро такую актрису нашли, однако ее кандидатурой оказалось недовольно советское правительство, и роль досталась Наталье. Фильм «Рожденная революцией» подарил артистке всероссийскую известность.

Примечательно, что среди рожденных в Рождество личностей встречаются и такие, кто не празднует собственный день рождения, но отмечает святое торжество.

Знаменитости, рожденные 7 января: Николас Кейдж, Наталья Гвоздикова, Илья Варламов.