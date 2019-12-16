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Доцент СПбГУ Соколов пытался покончить с собой несколько раз

, 15:39 | Игорь Рязов Видео 100

О новых попытках историка совершить самоубийство сообщил его адвокат Александр Почуев.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков, 5-tv.ru

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Доцент СПбГУ Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко, пытался покончить жизнь самоубийством несколько раз. Об этом сообщил адвокат историка Александр Почуев.

«Он вполне осознает всю тяжесть (преступления — Прим. ред.). Он, всем известно, несколько раз пытался покончить жизнь самоубийством. В тех условиях, в которых он сейчас находится, это невозможно. Я как защитник тоже считаю, что общество не должно дать ему это сделать. По крайней мере, пока», — сказал Почуев.

Он подтвердил, что в день убийства Олег Соколов и Анастасия Ещенко праздновали пятую годовщину отношений и через четыре дня планировали подать заявление в ЗАГС. Адвокат также добавил, что Соколов находится в разводе.

Кроме того Почуев рассказал, почему хочет добиться изменения меры пресечения Соколову с заключения под стражу на домашний арест.

«Есть престарелые родители, и есть квартира, где готовы его принять <…> После проведения психолого-неврологической экспертизы защита не видит причин не быть ему с престарелыми родителями, ухаживать за ними, хоть какую-то пользу обществу приносить, а не быть иждивенцем общества», — объяснил свою позицию адвокат.

Как сообщал 5-tv.ru, 16 декабря Санкт-Петербургский городской суд оставил Олега Соколова под арестом до 9 января 2020 года. Тем самым суд отказал защите в обжаловании приговора об аресте, который вынес Октябрьский районный суд.

Несмотря на слова адвоката Александра Почуева, до сих пор было известно только об одной попытке Олега Соколова совершить самоубийство. Он предпринял ее во время следственных действий.

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