Петербургский суд оставил доцента СПбГУ Олега Соколова под арестом

Санкт-Петербургский городской суд оставил под арестом доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.

Апелляционная жалоба по делу Соколова была рассмотрена в суде утром 16 декабря. Защита историка пыталась обжаловать решение Октябрьского районного суда от 11 ноября 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 января 2020 года.

«Постановление Октябрьского районного суда о заключении под стражу оставить без изменений», — цитирует судью Петербургского горсуда Интерфакс.

Олега Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. В квартире доцента СПбГУ обнаружили другие части тела молодой девушки. Позже 63-летний историк признался, что убил и расчленил свою 24-летнюю возлюбленную Анастасию Ещенко.

Сначала профессор содержался в петербургском СИЗО «Кресты», а потом был переведен в московскую «Бутырку». Там он проходит психолого-психиатрическое освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что историк Олег Соколов и аспирантка Ещенко собирались в ЗАГС за четыре дня до убийства.