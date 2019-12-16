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  4. Петербургский суд оставил доцента СПбГУ Олега Соколова под арестом

Петербургский суд оставил доцента СПбГУ Олега Соколова под арестом

, 13:36 | Игорь Рязов 108

Обжаловать меру пресечения пыталась защита обвиненного в убийстве историка.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Коньков

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Преподаватель СПбГУ расчленил свою студентку 126

Санкт-Петербургский городской суд оставил под арестом доцента СПбГУ Олега Соколова, подозреваемого в убийстве и расчленении своей возлюбленной, аспирантки Анастасии Ещенко.

Апелляционная жалоба по делу Соколова была рассмотрена в суде утром 16 декабря. Защита историка пыталась обжаловать решение Октябрьского районного суда от 11 ноября 2019 года об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу до 9 января 2020 года.

«Постановление Октябрьского районного суда о заключении под стражу оставить без изменений», — цитирует судью Петербургского горсуда Интерфакс.

Олега Соколова выловили из реки Мойки в Санкт-Петербурге 9 ноября. В его рюкзаке нашли отрубленные женские руки. В квартире доцента СПбГУ обнаружили другие части тела молодой девушки. Позже 63-летний историк признался, что убил и расчленил свою 24-летнюю возлюбленную Анастасию Ещенко.

Сначала профессор содержался в петербургском СИЗО «Кресты», а потом был переведен в московскую «Бутырку». Там он проходит психолого-психиатрическое освидетельствование.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что историк Олег Соколов и аспирантка Ещенко собирались в ЗАГС за четыре дня до убийства.

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