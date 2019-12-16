Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста

Полицейские задержали директора так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на выходе из спецприемника после отбытия им десяти суток ареста. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Жданова арестовали за организацию несогласованного митинга в центре Москвы прошлым летом. По какому делу его снова задержали, пока не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивана Жданова неоднократно задерживали в связи с летними митингами в Москве. В октябре Минюст внес ФБК в список НКО-иноагентов. Фонд пытался оспорить это решение, однако суд встал на сторону ведомства.