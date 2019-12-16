  1. Пятый канал
  4. Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста

Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста

, 16:09 | Игорь Рязов 38

Иван Жданов 16 декабря закончил отбывать наказание за организацию несогласованного митинга в центре Москвы прошлым летом.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Полицейские задержали директора так называемого Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова на выходе из спецприемника после отбытия им десяти суток ареста. Об этом сообщает «Экономика сегодня».

Жданова арестовали за организацию несогласованного митинга в центре Москвы прошлым летом. По какому делу его снова задержали, пока не уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ивана Жданова неоднократно задерживали в связи с летними митингами в Москве. В октябре Минюст внес ФБК в список НКО-иноагентов. Фонд пытался оспорить это решение, однако суд встал на сторону ведомства.

Читайте также

+2° Атмосферное давление 748 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.77
0.22 69.94
0.08
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний

Последние новости

16:32
«Я начал делать это первым!» Вайнштейн напомнил о своем вкладе в карьеру женщин
16:25
Разгневанный мужчина молотком едва до смерти не забил водителя лимузина
16:20
Макет плацкарта-трансформера выставили на Казанском вокзале в Москве
16:14
Экс-сотрудникам ФСБ могут запретить выезжать из РФ в течение пяти лет после службы
16:09
Директора ФБК задержали сразу после десяти суток ареста
16:04
Президент Франции приедет в Москву на празднование Дня Победы

Сейчас читают

Место Надежды Бабкиной в «Модном приговоре» возможно займет муза Петросяна
Гороскоп на 16 декабря: Солнце в Стрельце — время для загадывания желаний
Пять женских имен, которые притягивают богатство

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]