Жена Порошенко досрочно покинула пост председателя наблюдательного совета УКФ

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко досрочно покинула пост председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ). Заявление об отставке чиновника опубликовано на портале «Эспрессо».

Комментируя свой уход с должности, жена Порошенко отметила, что накануне министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил ей сложить полномочия. Экс-глава наблюдательного совета УКФ убеждена, что этот шаг был инициирован офисом президента Владимира Зеленского.

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины. Никто — ни нынешний президент, ни министр культуры — вычеркнуть ее не сможет», — заявила Марина Порошенко в своем видеообращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе.