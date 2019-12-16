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Жена Порошенко досрочно покинула пост председателя наблюдательного совета УКФ

, 16:46 | Карина Бернтгольц Видео 23

По словам супруги пятого президенты Украины, министр культуры, молодежи и спорта предложил ей уйти в отставку.

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Фото, видео: DPA/TASS, Facebook @KlymenkoTime

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко досрочно покинула пост председателя наблюдательного совета Украинского культурного фонда (УКФ). Заявление об отставке чиновника опубликовано на портале «Эспрессо».

Комментируя свой уход с должности, жена Порошенко отметила, что накануне министр культуры, молодежи и спорта Украины Владимир Бородянский предложил ей сложить полномочия. Экс-глава наблюдательного совета УКФ убеждена, что этот шаг был инициирован офисом президента Владимира Зеленского.

«Претензия ко мне одна — моя фамилия. Я ношу ее более тридцати лет и горжусь ею. Она вошла в историю Украины. Никто — ни нынешний президент, ни министр культуры — вычеркнуть ее не сможет», — заявила Марина Порошенко в своем видеообращении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе.

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