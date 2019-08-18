Жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе

Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента Незалежной Петра Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен (около 23 миллионов рублей) на съемки комедии о конфликте в Донбассе.

Фильм с диким по цинизму названием «Котик с горящими глазами» режиссера Владимира Тихого посвящен так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

Картина уже выиграла конкурс Госкино, и общий объем средств на ее съемки составил 40 миллионов рублей. Она выйдет в прокат в октябре этого года.

Режиссер Тихий не впервые снимает заказанное киевским режимом русофобское кино. В его послужном списке художественный и документальный фильмы о событиях на Майдане.

Ранее жену Порошенко высмеяли за «спектакль» со сдачей крови. Супруге экс-президента Незалежной вменили в вину излишнюю демонстративность и театральность.