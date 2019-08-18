  1. Пятый канал
  4. Жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе

Жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе

, 22:40 Видео 309

Бывшая первая леди Украины находит смешным конфликт на юго-востоке страны, который разгорелся с подачи ее супруга.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : ТАСС/Сивков Петр, /Марченко Анна, /ZEUS, /Кравченко Александр

Тема:
Украинский кризис 122

Украинский культурный фонд (УКФ), который возглавляет Марина Порошенко, супруга экс-президента Незалежной Петра Порошенко, выделил 8,9 миллиона гривен (около 23 миллионов рублей) на съемки комедии о конфликте в Донбассе.

Фильм с диким по цинизму названием «Котик с горящими глазами» режиссера Владимира Тихого посвящен так называемой антитеррористической операции на юго-востоке страны.

Картина уже выиграла конкурс Госкино, и общий объем средств на ее съемки составил 40 миллионов рублей. Она выйдет в прокат в октябре этого года.

Режиссер Тихий не впервые снимает заказанное киевским режимом русофобское кино. В его послужном списке художественный и документальный фильмы о событиях на Майдане.

Ранее жену Порошенко высмеяли за «спектакль» со сдачей крови. Супруге экс-президента Незалежной вменили в вину излишнюю демонстративность и театральность.

Тема:
Украинский кризис 122
18 авг
Петр Порошенко назвал «главные страхи» Кремля
17 авг
Порошенко обвинили в выводе с Украины восьми миллиардов долларов — видео
16 авг
В Киеве решились на создание плана по реинтеграции Донбасса к 2020 году
15 авг
Фото: На Украине задержан замминистра по вопросам неподконтрольных территорий
13 авг
Украинский политолог рассказал об опасной идеологии партии Зеленского — видео
12 авг
Крымские власти обратятся в Москву с просьбой начать переговоры с Киевом о поставках воды
12 авг
Видео: Радикалы напали на храм УПЦ в Хмельницкой области и избили священника
12 авг
Порошенко пришел на допрос в ГБР Украины с тремя детьми — видео, фото
12 авг
В Киеве рассказали, при каких условиях рухнет украинская экономика — видео
11 авг
В Раде призвали Зеленского к нейтралитету между Россией и США

Читайте также

+20° Днём +23°
Ночью +11°
66.00
0.11 73.22
-0.24
Астрологи составили ТОП-5 худших жен по знаку зодиака

Последние новости

23:43
Нетаньяху назвал цель визита на Украину
23:28
Элджей подарил Ивлеевой обручальное кольцо за 150 тысяч рублей? — видео
23:12
МАК опубликовал фото самописцев аварийно севшего самолета А321
22:56
«Умоляю!» Продюсер «Ласкового мая» попросил Зеленского пустить его на Украину
22:40
Жена Порошенко проспонсировала съемки комедии о Донбассе
22:26
Бомбардировщики Ту-160 на Чукотке совершали плановые полеты — Минобороны РФ

Сейчас читают

«Лучезарная шоколадка»: Пегова попрощалась с отпускными морем и солнцем
Как круглый отличник из благополучной семьи под Ульяновском решился на расправу
Фото молодой Аллы Пугачевой для журнала Voguе появились в соцсети

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Что нужно ребенку в школу? Покупаем самое необходимое
Школа 2019: сколько стоит собрать ребенка в первый класс? Считаем затраты
Что делать, если приснился секс? Толкование Ванги