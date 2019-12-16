Виновник ДТП с пострадавшими в Петербурге был исключен из молодежной команды СКА

Виновник ДТП с пострадавшими в Петербурге Никита Н. был исключен из молодежной команды СКА в 2018 году «за нарушение режима».

16-летний хоккеист начинал карьеру в клубе «Ледокол» (Зеленодольск, Татарстан), а с 2013 года играл в Динамо (Казань), с 2015 года — Динамо (Санкт-Петербург). Последний клуб — юношеская команда СКА (Санкт-Петербург).

Авария произошла утром 16 декабря на Васильевском острове, когда управлявший Mercedes С180 юноша мчался на красный свет, и в результате столкнулся Audi Q7. Водитель иномарки был госпитализирован в Покровскую в больницу с сотрясением мозга. Травмы также получил случайный пешеход, а вот сам спортсмен отделался легким испугом.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео ДТП в Петербурге с участием 16-летнего бывшего хоккеиста СКА.