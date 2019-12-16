Владимир Путин заявил об укреплении позиций РФ на глобальном рынке вооружения

Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, несмотря на санкции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. По его словам, зарубежные партнеры живо интересуются последними достижениями нашего Оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Экспорт растет, только в этом году оружия и военной техники продано на сумму 13 миллиардов долларов.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Нужно постоянно, в режиме реального времени анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы», — отметил Путин.

Президент призвал уделять внимание конкурентоспособности отечественной продукции. И развивать сеть сервисных центров на территории иностранных заказчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что России заняла второе место в рейтинге самых могущественных государств.