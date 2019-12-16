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Владимир Путин заявил об укреплении позиций РФ на глобальном рынке вооружения

, 20:03 Эфирная новость 27

Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, санкции и недобросовестная конкуренции этому не мешают, заявил глава государства.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Метцель, 5-tv.ru

Позиции России на глобальном рынке вооружения укрепляются, несмотря на санкции. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества с иностранными государствами. По его словам, зарубежные партнеры живо интересуются последними достижениями нашего Оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Экспорт растет, только в этом году оружия и военной техники продано на сумму 13 миллиардов долларов.

«В целом портфель заказов на российское вооружение находится на стабильном уровне и превышает 50 миллиардов долларов. Нужно постоянно, в режиме реального времени анализировать ситуацию на региональных рынках, учитывать меняющиеся потребности покупателей и отвечать на их растущие запросы», — отметил Путин.

Президент призвал уделять внимание конкурентоспособности отечественной продукции. И развивать сеть сервисных центров на территории иностранных заказчиков.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что России заняла второе место в рейтинге самых могущественных государств.

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