Парламентарии объяснили место России в рейтинге самых могущественных государств

В Госдуме и Совфеде не удивились тому, что Россия заняла второе место в рейтинге самых могущественных государств мира. В российском парламенте считают, что РФ должна сохранять высокие позиции.

Депутат Госдумы Дмитрий Новиков объяснил второе место России в рейтинге американских аналитиков возвращением к защите национальных интересов.

«Россия сегодня вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определенный экономический потенциал для влияния на мировые процессы», — цитирует его RT.

Парламентарий считает, что для сохранения позиции Россия должна укреплять свои социально-экономические возможности. С депутатом согласился член Совфеда Олег Морозов.

«Это очень естественно. Мощь страны — это не только экономика. В части военной мощи мы по ряду показателей мировые лидеры», — передает его слова РИА Новости.

Сенатор отметил, что без России «современного мира просто не существует». По его словам, Москва оказывает влияние практически на все процессы, которые происходят в мире.

Как сообщал 5-tv.ru, рейтинг самых могущественных государств составили аналитиками BAV Group и Wharton School Университета Пенсильвании.