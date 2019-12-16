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Кузнецова просит прокуратуру Омской области проверить органы опеки

, 21:36 Эфирная новость 37

Омбудсмен по правам ребенка обратилась в прокуратуру после появления информации о том, что отчим заставлял пасынка часами стоять голыми коленями на гречке.

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Фото, видео: ТАСС / Елена Афонина, 5-tv.ru

В Омске начался суд над родителями мальчика, которые заставляли ребенка в наказание стоять на гречке на коленях. Истязания длились часами. Так, что крупа вросла в кожу и ее пришлось вырезать, когда школьник в один из дней сбежал и обратился за помощью к соседям. Самое страшное, что ни мать, ни отчим не видят в своих действиях ничего плохого, хотя кадры — шокирующие. Кстати, эти съемки вел сам «папа».

После того, как об истории стало известно общественности, ребенка изъяли из семьи и поместили в социально-реабилитационный центр, но 1 сентября мальчика вновь вернули матери — она стала жить в другой квартире и вела себе положительно, заявила представитель следственного управления СК РФ по Омской области Лариса Болдинова.

В свою очередь Уполномоченный при Президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова обратилась в прокуратуру Омской области для проведения проверки деятельности органов опеки относительно обоснованности возвращения ребенка в семью.

Корреспондент МИЦ «Известия» Дмитрий Раткин узнал и другие подробности.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что ребенка, которого отчим в Омске ставил коленями на гречку, не будут забирать у матери.

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