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  4. В Японии находчивая мама заменила себя картонными копиями, чтобы не расстраивать сына

В Японии находчивая мама заменила себя картонными копиями, чтобы не расстраивать сына

, 19:54 Эфирная новость 46

Женщина решила оставлять картонных клонов со своим годовалым малышом во время своего отсутствия.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Keith Levit, 5-tv.ru

Как обмануть капризного ребенка, который не отпускает маму ни на минуту? Полезным ноу-хау поделилась жительница Японии. Ее годовалый сын всегда плакал, когда терял маму из вида. Женщина сделала свою фотокопию в полный рост, и уловка сработала.

Под присмотром картонной мамы ребенок спокоен и похоже, счастлив. Правда, молодая мама признается, что сына наедине со своей «заместительницей» никогда не оставляет, за ним всегда присматривают другие члены семьи. Они же не подпускают мальчика близко к фотокопии — иначе обман будет раскрыт.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что у детей Максима Галкина появились первые тайны от папы.

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