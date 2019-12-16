В Японии находчивая мама заменила себя картонными копиями, чтобы не расстраивать сына

Как обмануть капризного ребенка, который не отпускает маму ни на минуту? Полезным ноу-хау поделилась жительница Японии. Ее годовалый сын всегда плакал, когда терял маму из вида. Женщина сделала свою фотокопию в полный рост, и уловка сработала.

Под присмотром картонной мамы ребенок спокоен и похоже, счастлив. Правда, молодая мама признается, что сына наедине со своей «заместительницей» никогда не оставляет, за ним всегда присматривают другие члены семьи. Они же не подпускают мальчика близко к фотокопии — иначе обман будет раскрыт.

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