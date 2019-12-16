Медведчук: у Зеленского нет политической воли и он продолжает политику Порошенко

Председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук в эксклюзивном интервью МИЦ «Известия» прокомментировал отношение президента Незалежной Владимира Зеленского к ситуации в Донбассе и итоги саммита лидеров «нормандской четверки» в Париже.

Украинский оппозиционер напомнил, что в принятом коммюнике указано, что «Минские соглашения» подлежат неукоснительному соблюдению, что «формула Штайнмайера» должна быть имплементирована в законодательство Украины, что необходимо продолжить работу как в части безопасности, то есть разведение всех сил, так и имплементации всех политических норм».

«И что мы видим — через несколько дней вносится законопроект о продлении срока действия на один год закона о статусе особых территорий. При этом речь уже не идет, что он должен действовать постоянно, речь не идет об имплементации «формулы Штайнмайера». Хотя мы, наша фракция «Оппозиционная платформа — За жизнь», еще 22 ноября предложила изменения в этот же закон, в которых было и о том, что закон должен действовать на постоянной основе, и имплементацию «формулы Штайнмайера», — заявил он.

Попытки схитрить насчет Минских соглашений

Медведчук обратил внимание на слова главы МИД Украины Вадима Пристайко, который заявил, что «формула Штайнмайера» может быть рассмотрена и имплементирована.

«Подождите, а кто вам мешал это делать в прошлый четверг, 12 декабря? Кто вам мешал рассмотреть законопроект, который внесла наша фракция в этой части? Вы сейчас говорите, что собираетесь делать. Почему? Потому что это все отговорки для того, чтобы это рассматривалось как якобы мнимое движение по вопросу мирного урегулирования», — уверен он.

Кроме того, Медведчук назвал цинизмом разговоры о том, что нормы, которые предлагается изменить в конституции страны, направлены на реализацию Минских соглашений.

«Я, как человек, который является специалистом в вопросах конституционного права и государственного строительства и управления, гарантировано заявляю: нет ничего общего с реализацией Минских соглашений и изменений, поданных президентом Украины Зеленским в парламент. Как, впрочем, нет вопросов, которые могли быть рассмотрены как децентрализация по нашей конституции», — сказал он.

«Открытость» российским СМИ

Медведчук отметил, что Зеленский пригласил российских журналистов на Украину, однако на самом деле особо их там никто не ждал.

«Ответ (Зеленского — Прим.ред.) на конференции был правильный: „Конечно, приезжайте“. Я думаю, что после подобного заявления, наверное, не нужно было создавать сложности для приезда журналистов. Если журналисты приехали и пытаются достучаться до службы президента для того, чтобы организовать интервью или получить информацию, то надо осуществлять определенные действия, которые бы помогли. Это же не только в ваших интересах, это в интересах ваших зрителей, а значит в интересах того или иного государственного чиновника. Это странное поведение, но, к сожалению, мы к этому уже привыкли за эти шесть с небольшим месяцев нахождения господина Зеленского при власти», — отметил он.

Тень Порошенко

Украинский оппозиционер уверен, что у действующего главы государства отсутствует политическая воля, и он продолжает линию своего предшественника — Петра Порошенко.

«Практика господина Порошенко, несмотря на то, что он и его команда канули в Лету истории Украины, она продолжается — в вопросах нежелания достижения мира, в политике по отношению к России, во многих вопросах», — пояснил он.

По мнению Медведчука, граждане страны, голосуя за Зеленского, оказали ему такое значительное доверие в надежде на изменение ситуации на юго-востоке, но «перспектив нет, так как у него нет политической воли».

«Я об этом неоднократно говорил, повторяю, убежден. Если бы у него была политическая воля при наличии политического ресурса он мог бы реализовать минские соглашения, принести в страну мир, прекратить боевые действия», — заявил он.

При этом партийный лидер подчеркнул, что в настоящее время работать стало даже сложнее, чем в период президентства «шоколадного короля».

«Мы работаем, продолжаем работать. Но я скажу честно, нам сейчас сложнее работать, чем при Порошенко. Продолжается политика дискриминации, авиасообщение до сих пор не восстановлено, не найден язык с Россией, его поведение на брифинге в „нормандском формате“ показательно — что он говорил и что в итоге выдали», — напомнил он.

Медведчук вновь подчеркнул необходимость мирного урегулирования конфликта в Донбассе, восстановления торговых отношений с Россией, изменение экономического курса страны.

«То, что страна присоединилась к европейским санкциям против России — мы уничтожаем сами себя», — резюмировал он.

В начале декабря в офисе Виктора Медведчука прошли обыски, политик назвал это «расправой над оппозицией».