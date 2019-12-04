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Партия Медведчука назвала обыски в его офисе «расправой над оппозицией»

, 19:48 | Анастасия Игонина Видео 164

Обыски в здании, где находятся офисы нескольких народных депутатов, в том числе председателя политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», фракция расценила как политический акт.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

В офисе украинского политика и главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука проходят обыски. Проверка проводится в здании, где расположен офис самого Медведчука и еще нескольких народных депутатов.

По официальной версии, озвученной СБУ, действия службы безопасности не относятся к работе чиновников. Обыски в помещениях проходят в связи со следственными действиями, которые ведутся в отношении охранного предприятия «Шторм». Именно его сотрудники обеспечивают безопасность здания. По заверению официального представителя СБУ, ведомство обыскивает помещения, не связанные ни с оппозиционной партией, ни с председателем ее политсовета Медведчуком.

Однако в ОПЗЖ происходящее уже назвали «политической расправой над оппозицией». В официальном заявлении, которое появилось на сайте фракции, проводится параллель между сегодняшним инцидентом и недавно возбужденным уголовным делом против сотрудников СБУ, обвиняемых в незаконной слежке за депутатами партии. В происходящем «Оппозиционная платформа — За жизнь» обвиняет правящую партию и ее руководителя — Владимира Зеленского.

«Не вызывает сомнения, что действия СБУ имеют под собой исключительно политическую подоплеку. Власть использует Службу безопасности Украины для преследования народных депутатов по политическим мотивам, тем самым осуществляя моральный террор в отношении оппозиции», — значится в публикации.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Медведчук предсказал рост цены на газ на Украине до 35%.

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