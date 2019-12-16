Дизайнер Альбина Белая рассказала, как стоит одеваться «дамам в возрасте»

Известная телеведущая Лариса Вербицкая призналась, что в свои 60 лет предпочитает не покупать одежду в магазинах, а шить на заказ, хотя благодаря отличной фигуре подобрать готовую модель ей не составляет труда. С особой тщательностью знаменитость подходит к выбору тканей, оттенков, пуговиц, и этот процесс, по словам Вербицкой, ее очень увлекает.

«Женщины меня поймут… Когда получается то, что задумано, тогда и рождается маленький шедевр. В последнее время мне нравится шить на заказ, обновляя гардероб нужными вещами, которые меня радуют. И я могу быть уверена, что никогда не попаду в неловкую ситуацию», — написала телеведущая в своем Instagram.

Instagram @larisa_verbitskaya

Вербицкая пояснила, что имеет в виду курьез, произошедший со знаменитыми кинозвездами Элизабет Тейлор и Джиной Лоллобриджидой в 1961 году. Тогда на церемонию открытия Московского международного кинофестиваля в Кремль обе актрисы пришли в одинаковых платьях от Dior, только пояса были разного цвета.

В том, что в гардеробе дамы в возрасте должны преобладать элегантные, качественные вещи в классическом стиле, с Вербицкой согласна дизайнер Альбина Белая. А чтобы не отстать от моды и оставаться в тренде, базовый гардероб, по ее словам, можно разбавить яркими аксессуарами и украшениями.

«К примеру, сейчас модно мощные, крупные украшения, необычной формы жемчуг, асимметрия… В сумках можно цвет добавить или какие-то фактуры, с обувью можно поиграть», — объяснила специалист в интервью 5-tv.ru.

По словам дизайнера, сама одежда может быть спокойной и строгой, рассказать о себе женщина может при помощи остроумных деталей.

«Мне интересно, если, например, женщина занимается какой-то определенной сферой деятельности, к примеру, адвокат, она может на лацкан жакета сделать под индивидуальный заказ брошь, которая сказала бы, что да, эта женщина адвокат, — перо, ручка или еще что-то», — говорит Альбина Белая, которая сама любит дополнять одежду запонками в виде швейных машинок.

При этом она не согласна с утверждением, что женщинам в возрасте лучше шить одежде на заказ. По словам Белой, это относится лишь к тем дамам, у которых с возрастом сильно меняется фигура. Те же, кого природа наградила гармоничным сложением, вполне могут найти «свою марку» среди существующих.

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