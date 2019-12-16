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Хоккеист Ковальчук покинул «Лос-Анджелес» и выставлен на драфт отказов

, 21:22 | Сергей Зеленский 68

Калифорнийский клуб принял такое решение в связи с низкой результативностью бывшего игрока СКА.

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Фото, видео: ТАСС / Антон Новодережкин

Российский нападающий Илья Ковальчук покинул хоккейный клуб «Лос-Анджелес Кингз» и выставлен на драфт отказов с последующим расторжением контракта. В текущем сезоне 36-летний хоккеист забросил три шайбы и отдал шесть результативных передач в 17 играх регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Показатель полезности форварда составляет «минус десять».

Ковальчук подписал трехлетний контракт с калифорнийским клубом летом 2018 года на общую сумму 18,75 миллиона долларов. Как отмечает RT, 15 декабря «Лос-Анджелес Кингз» выплатил спортсмену последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 в размере 2,65 миллиона долларов.

Ранее уроженец Твери выступал за петербургский СКА, вместе с которым дважды выиграл Кубок Гагарина. В составе сборной России Ковальчук завоевал золото и серебро Олимпийских игр в Пхенчхане и Солт-Лейк-Сити, также он является двукратным чемпионом мира (2008, 2009).

Драфт отказов НХЛ — это процедура, регулирующая права клубов и спортсменов в процессе расторжения или заключения контрактов. В случае попадания игрока на «драфт отказов», в течение короткого времени (24 или 48 часов) заинтересованные клубы могут заявить о желании его купить.

В ноябре 5-tv.ru рассказывал, что Илья Ковальчук был выведен из состава команды «Лос-Анджелес Кингз», но продолжил тренировки с одноклубниками.

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