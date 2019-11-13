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  4. Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

Илья Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелес Кингз»

, 12:39 | Василий Заика Видео 72

При этом российский нападающий сможет тренироваться вместе с командой.

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Фото, видео: ТАСС / Richard Ulreich, Jeff Mcintosh, Kostas Lymperopoulos; www.globallookpress.com / Ron Nickel / Design Pics, Uwe Kraft

Российский нападающий клуба НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» Илья Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава команды. Инсайдер Sportsnet Эллиот Фридман в своем аккаунте в Twitter отметил, что 36-летний хоккеист из Твери не сможет играть, но будет иметь возможность тренироваться вместе с одноклубниками.

«Сегодня днем стало известно, что „Лос-Анджелес Кингз“ сообщил Илье Ковальчуку, что он будет вне состава в обозримом будущем. Он может тренироваться с клубом, но он не будет играть», — говорится в сообщении.

Twitter @FriedgeHNIC

Согласно статистике, российский хоккеист не может забросить на протяжении последних восьми матчей. В текущем сезоне НХЛ нападающий выходил на лед в 16 встречах, в которых отправил в ворота три шайбы и сделал шесть передач.

По некоторым данным, переговоров о выкупе клубом контракта игрока пока не ведется. В конечном счете «Лос-Анджелесу» это не выгодно. Россиянин также не окажется и в фарм-клубе из-за особого пункта, содержащегося в его контракте. Обменять игрока, имеющего слабую статистику, так же нереально.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что хоккеисты сборной России обыграли команду Швеции на Кубке Карьяла.

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