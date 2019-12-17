Дочь Даны Борисовой увезли в детскую больницу после скандала с матерью

Дочь телеведущей Даны Борисовой Полина оказалась в детской больнице после скандала со своей матерью, сообщает Starhit. 12-летняя девочка не стала раскрывать подробности ссоры, сославшись на «старые и новые обиды».

Полина рассказала, что ее отец вызвал в квартиру Даны Борисовой полицию и приехал на место сам. Позднее ребенку вызвали скорую помощь.

«В деталях все рассказывать не хочу, чтобы не делать хуже маме, но обо всех фактах знает полиция, скорая и опека. Для меня вызвали скорую, которая отвезла меня в детскую больницу. Слава богу, ничего сверхсерьезного, врачи сказали: „До свадьбы заживет“», — сказала Полина.

Девочка призналась, что не держит обиду на свою мать и выразила надежду, что в ближайшее время их отношения нормализуются. Полина отметила, что все произошедшее ни коим образом не связано с испорченными черновиками будущей книги Даны Борисовой.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что телеведущая Дана Борисова раскрыла детали скандала, разразившегося у нее дома прошлой ночью, в эксклюзивном интервью.