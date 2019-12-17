Мать Тимати с пятилетней внучкой станцевали на балетной сцене

Балетную сцену с солистами Большого театра разделили пятилетняя дочь рэпера Тимати и его мама Симона Юнусова. Бабушка решила поддержать новое увлечение внучки. Для этого она сыграла несколько ролей в предновогоднем спектакле — Солоху из гоголевской «Ночи перед Рождеством» и одну из придворных дам. Видео и фото с выступления выложила в Instagram бывшая невестка Симоны — Алена Шишкова.

«Без комментариев!!! Хочется сказать только одно… браво!» — написала она в посте.

Instagram @missalena.92

Поклонники, как и Шишкова, пришли в восторг от грации и пластики 60-летней Юнусовой. Похвалы заслужила и маленькая Алиса. Балетом она начала заниматься год назад после посещения с бабушкой Большого театра. На экскурсии за кулисами ее заинтересовали балетная пачка и пуанты.

Придя тем вечером домой, девочка заявила, что будет танцевать в Большом. И готова ради этого много заниматься. Мама Тимати выразила готовность поддерживать ее уверенность в себе. Результат превзошел ожидания фанатов звездного семейства.

«Что может быть трогательнее совместного выступления? Алиса, я уверена, очень горда и счастлива! Великолепная семья!»

«Какая Алиса все-таки талантливая! Браво!»

«Обожаю! И доченьку вашу, и Симоночку Яковлевну! Огонь! Семейка талантов», — прокомментировали подписчики.

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