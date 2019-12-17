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РЖД показали обновленные вагоны «Сапсана» — фото

, 9:21 | Анастасия Игонина Видео 140

Сверхскоростные поезда оборудовали пеленальными столиками, кулерами с водой и новым освещением.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Federico Gambarini, Фото предоставлено пресс-службой РЖД

РЖД обновили интерьер «Сапсана». Новый дизайн был предложен в честь десятилетия запуска сверхскоростных поездов.

Фотографии нового салона показала пресс-служба Российских железных дорог. Судя по кадрам, пассажиры увидят новое цветовое решение – новая обивка кресел выполнена в бежевых и коричневых оттенках, сообщает РИА Новости.

Также каждое посадочное место оборудовано персональными розетками и USB-разъемом для зарядки гаджетов. В «Сапсанах» появились кулеры с водой и настраиваемое освещение – яркость будет регулировать в зависимости от времени суток.

Путешествовать всей семьей на сверхскоростных поездах тоже станет комфортнее – в обновленных «Сапсанах» оборудованы специальные детские зоны. Кроме того, в девятом вагоне появился столик для пеленания, а в десятом – площадка для размещения колясок.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в российских самолетах и поездах появится высокоскоростной интернет.

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