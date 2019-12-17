Депутат Госдумы высказалась против отмены НДФЛ для ряда категорий россиян

Депутат Госдумы Ирина Гусева возразила против освобождения малоимущих россиян и бывших заключенных от уплаты НДФЛ — налога на доходы физических лиц. Свою позицию чиновница озвучила 16 декабря в ходе заседания комитета по бюджету и налогам.

В рамках мероприятия обсуждалась инициатива главы Сбербанка Германа Грефа — в конце ноября он заявил о необходимости ввести прогрессивную шкалу для выплаты НДФЛ. Предполагается, что такая мера будет способствовать сокращению неравенства между слоями населения с разным уровнем дохода. Гусева высказалась против подобного метода решения проблемы.

«Сейчас мы говорим о том, что раз прожиточный минимум получают люди — давайте процентную ставку ниже. Я, например, не согласна! Эти люди ни одного дня могли не работать, сидеть в тюрьме, где мы их охраняли, кормили и так далее. Потом вышли из тюрьмы — и давайте им еще дадим полную возможность не платить налоги!» — цитирует комментарий депутата издание «Новости Волгограда».

Гусева предложила решать проблему неравенства не ссоря людей, а объединяя их. Однако депутат не объяснила, как именно будет проходить процесс объединения россиян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Путин распространил налоговый режим для самозанятых еще на 19 регионов.