Минобороны РФ: Летчики Ту-22, у которого отказал двигатель, смогли посадить самолет

Двигатель отказал у самолета Ту-22 во время выполнении планового полета в Астраханской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. По данным ведомства, благодаря грамотным действиям экипажа самолет удалось посадить на грунт. Летчики не пострадали и смогли самостоятельно покинуть самолет. После этого они были доставлены на аэродром.

Отмечается, что полет Ту-22, который сел в Астраханской области с отказавшим двигателем, совершался без боевого комплекта, на земле разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения пассажира в экстренно приземлившемся в «Шереметьево» самолете.