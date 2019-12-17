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Минобороны РФ: Летчики Ту-22, у которого отказал двигатель, смогли посадить самолет

, 13:27 | Алиса Маркова 79

ЧП произошло в Астраханской области. Но благодаря грамотным действиям экипажа, никто не пострадал.

Фото: ИТАР-ТАСС/ Дмитрий Рогулин

Двигатель отказал у самолета Ту-22 во время выполнении планового полета в Астраханской области. Об этом сообщили в Министерстве обороны страны. По данным ведомства, благодаря грамотным действиям экипажа самолет удалось посадить на грунт. Летчики не пострадали и смогли самостоятельно покинуть самолет. После этого они были доставлены на аэродром.

Отмечается, что полет Ту-22, который сел в Астраханской области с отказавшим двигателем, совершался без боевого комплекта, на земле разрушений нет.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео спасения пассажира в экстренно приземлившемся в «Шереметьево» самолете.

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