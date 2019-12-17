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Совпадение или ирония? Шишкова ответила хейтерам признанием в любви к Троллям

, 14:36 | Валентин Черников Фото 111

Поклонники раскритиковали бывшую возлюбленную Тимати за новый цвет волос, а девушка анонсировала мультфильм о сказочных существах.

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Фото, видео: Instagram @missalena.92

Очередной пост Алены Шишковой в Instagram оставил смешанное послевкусие у поклонников. Бывшую возлюбленную рэпера Тимати в течение недели упрекают за смену имиджа. Получившая популярность как блондинка, девушка перекрасилась в шатенку. Ранее из-за нового цвета волос хейтеры сравнили ее с нынешней избранницей рэпера Анастасией Решетовой, а теперь — с ростовской звездой Playboy Марией Лиман.

Сама Шишкова словно не заметила троллинга. При этом в новой публикации для микроблога она призналась в любви к Троллям.

Instagram @missalena.92

«Спешу поделиться новостью — я официально признаюсь в любви к Троллям! Да-да, я стала амбассадором бренда и теперь буду делиться с вами всеми троллиными новостями, анонсами, конкурсами и еще множеством интересных фактов», — написала Алена.

Знаменитость рассказала о мультфильме «Тролли. Мировой тур», который выйдет на экраны в 2020 году. Удачное ли это стечение обстоятельств или тонкая ирония с ее стороны — фанаты не догадались. Более того, многие не заметили возможного подвоха и вновь принялись обсуждать волосы Шишковой.

«Под Марию Лиман косит»;

«Алена, вам блондинкой гораздо лучше»;

«Вы старше стали выглядеть в этом цвете волос почему-то»;

«Насколько я люблю шатенок, но блондинкой тебе больше шло», — ответили пользователи.

Среди комментирующих нашлись и те, кто одобрил смену образа.

«Так идет вам темный цвет!»

«Вы стали ярче шатенкой», — отозвались фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшая Тимати Алена Шишкова рассказала об отношениях с новой семьей рэпера.

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