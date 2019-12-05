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  4. Бывшая Тимати рассказала об отношениях с новой семьей рэпера

Бывшая Тимати рассказала об отношениях с новой семьей рэпера

, 12:55 | Валентин Черников 329

Дочь Алены Шишковой в восторге от брата Ратмира.

Фото: Instagram @missalena.92

Между бывшей и нынешней возлюбленными Тимати сложились приятельские отношения, пишет Teleprogramma.pro. Об этом рассказала мать его дочери Алена Шишкова. По ее словам, прежняя и новая семья Тимура Юнусова живут по соседству и постоянно общаются. Пятилетняя Алиса при этом в восторге от маленького Ратмира.

«Она любит приходить в гости к Насте и Тимуру, играть с малышом, держать его на руках, петь колыбельные. Это очень трогательно», — поделилась Шишкова.

Как говорит экс-избранница артиста, девочка не обделена отцовским вниманием. Они часто проводят время вместе, любят активный отдых — картинг, искусственные волны и прочее. Тимати может спонтанно заглянуть к наследнице, а Алиса часто гостит у отца. Сама Алена спокойно общается с половиной Тимура Анастасией Решетовой и рада за влюбленных.

Ранее 5-tv.ru писал, что Тимати увернулся от поцелуя с Решетовой на публике.

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