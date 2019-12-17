Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными миллиона россиян

Управление Роскомнадзора по Курганской области обнаружило зарубежный интернет-сайт с персональными данными жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана — имена, фамилии, домашние адреса и телефоны.

Проверка проводилась по заявлению жителя области. Выяснилось, что данные о примерно миллионе граждан России размещены в свободном доступе на сайте, домен которого находится на территории Франции, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство подало в суд исковое заявление о защите персональных данных гражданина и выиграло процесс. Интернет-ресурс в настоящее время внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему будет ограничен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор выявил нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных клиентов в российских представительствах компаний Huawei, Sony и Mercedes-Benz.