  1. Пятый канал
  4. Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными миллиона россиян

Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными миллиона россиян

, 16:37 | Светлана Александрова 17

Доступ к интернет-ресурсу, домен которого находится на территории Франции, будет ограничен по решению суда.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com © Martin Moxter

Управление Роскомнадзора по Курганской области обнаружило зарубежный интернет-сайт с персональными данными жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана — имена, фамилии, домашние адреса и телефоны.

Проверка проводилась по заявлению жителя области. Выяснилось, что данные о примерно миллионе граждан России размещены в свободном доступе на сайте, домен которого находится на территории Франции, сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

Ведомство подало в суд исковое заявление о защите персональных данных гражданина и выиграло процесс. Интернет-ресурс в настоящее время внесен в Реестр нарушителей прав субъектов персональных данных, доступ к нему будет ограничен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Роскомнадзор выявил нарушения условий обработки и уничтожения персональных данных клиентов в российских представительствах компаний Huawei, Sony и Mercedes-Benz.

Читайте также

+4° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
62.53
-0.24 69.68
-0.26
Астролог рассказала, как 17 декабря удержать удачу

Последние новости

16:48
Омбудсмен Кузнецова раскритиковала органы опеки из-за «детей-невидимок» в Химози
16:37
Роскомнадзор обнаружил зарубежный сайт с персональными данными миллиона россиян
16:17
Бывший ухажер Розы Сябитовой взял в жены молодую любовницу
16:08
Жену владельца арсенала в коттедже в Химози объявили в розыск три года назад
15:56
«Ей нужен парик»: подписчики раскритиковали внешность Нелли Уваровой
15:49
Прихожане: Владелец арсенала в коттедже в Ленобласти посещал храм в образе Николая II

Сейчас читают

«Случай вопиющий»: детей владельца арсенала в Химози формально не существует
Дети владельца арсенала из Ленобласти рассказали о своей жизни и характере отца
«Миша сделал мне предложение»: 77-летняя Ангелина Вовк думает о свадьбе

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]