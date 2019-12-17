«Она звонила, плакала»: Гузеева рассказала, как после роддома оставила первенца на маму

В эфире передачи «Давай поженимся» ведущая Лариса Гузеева призналась, как ошарашила мужа и родных своим безрассудным поведением по возвращению из роддома. В первый же день, когда Лариса оказалась со своим первенцем дома, она бросила его на родных и мужа, а сама отправилась в гости к подруге, пишут «Дни.ру».

«Я в первый день позвонила подружке, сказала: „Накрывай стол, я еду“. Значит, забрала все свадебные деньги, зашла в магазин, купила себе кольцо», — со слезами на глазах вспоминает телеведущая.

Сейчас такой поступок Гузеева расценивает как юношеское помешательство, несмотря на то, что ей тогда было 30 лет.

«Моя мама звонила, плакала и говорила: „Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет. Его нужно кормить“. Я сказала: „Да? Вечером!“ Я клянусь вам. Я не знаю, что это было», — рассказала артистка.

В ужасе была не только звезда, но ее мама, которая качала кричащего младенца и муж, который ждал супругу дома.

Вернуться домой Ларису заставил физический дискомфорт. Грудь очень сильно болела, не уменьшалась и распухла, пока Гузеева не покормила новорожденного.

«Мама, очень сильно болит грудь». Меня раздуло. Ребенок надрывается. Мне было 30. Представляете? Каха в ужасе, он сказал: «Лара, что происходит? Давай корми», — вспомнила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ЛАРИСА ГУЗЕЕВА ПОЖЕНИТ ВСЕХ (@guzeeva_love) 16 Дек 2019 в 8:17 PST

Ране 5-tv.ru писал, что Гузеева резко ответила подписчице на обвинение в ненависти к простым людям.