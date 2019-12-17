«Она звонила, плакала»: Гузеева рассказала, как после роддома оставила первенца на маму

В эфире передачи «Давай поженимся» ведущая Лариса Гузеева призналась, как ошарашила мужа и родных своим безрассудным поведением по возвращению из роддома. В первый же день, когда Лариса оказалась со своим первенцем дома, она бросила его на родных и мужа, а сама отправилась в гости к подруге, пишут «Дни.ру».
«Я в первый день позвонила подружке, сказала: „Накрывай стол, я еду“. Значит, забрала все свадебные деньги, зашла в магазин, купила себе кольцо», — со слезами на глазах вспоминает телеведущая.
Сейчас такой поступок Гузеева расценивает как юношеское помешательство, несмотря на то, что ей тогда было 30 лет.
«Моя мама звонила, плакала и говорила: „Доченька, вернись, пожалуйста. Георгий плачет. Его нужно кормить“. Я сказала: „Да? Вечером!“ Я клянусь вам. Я не знаю, что это было», — рассказала артистка.
В ужасе была не только звезда, но ее мама, которая качала кричащего младенца и муж, который ждал супругу дома.
Вернуться домой Ларису заставил физический дискомфорт. Грудь очень сильно болела, не уменьшалась и распухла, пока Гузеева не покормила новорожденного.
«Мама, очень сильно болит грудь». Меня раздуло. Ребенок надрывается. Мне было 30. Представляете? Каха в ужасе, он сказал: «Лара, что происходит? Давай корми», — вспомнила актриса.
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Ране 5-tv.ru писал, что Гузеева резко ответила подписчице на обвинение в ненависти к простым людям.